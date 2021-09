Stadt Marl lädt Jugendliche zur U18-Wahl ein

Die U18-Wahl startet vom 13. bis 17. September in Marl. Kinder und Jugendliche, die nicht wählen dürfen, haben unter dem Motto „Du hast eine Stimme, lass sie raus“ eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl die Möglichkeit, selbst an einer Wahl teilzunehmen.

"Ihre Stimme ist wichtig und muss gehört werden"

Die U18-Wahl ist eine bundesweite Initiative zur politischen Bildung. „Auch wenn die Jüngeren unter 18 Jahren noch nicht an der Bundestagswahl am 26. September teilnehmen dürfen, ist ihre Stimme wichtig und muss gehört werden“, sagt Magdalene Ostermann, Abteilungsleiterin der Jugend- und Familienförderung. „Wir beteiligen uns an der Aktion, um junge Menschen an Wahlen heranzuführen, Interesse für Politik zu fördern und sichtbar zu machen, welche Themen junge Leute bewegen“. Dabei werden bei der U18-Wahl eigene Themen und Prioritäten herausgearbeitet und untereinander diskutiert. Zudem sollen Parteiprogramme hinterfragt und verglichen werden. So können Jugendliche Wahlentscheidungen treffen und sich mit politischen Themen auseinandersetzen.

Marler Einrichtungen der U18-Wahl

In Marl können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre im JuKuZ Hagenbusch (Freitag, 17.09.21, von 16 bis 17 Uhr), im HoT Boje (Dienstag, 14.09.21, und Freitag, 17.09.21, jeweils von 16 bis 18 Uhr), im HotSpot (Montag, 13.09.21, von 16.30 bis 19 Uhr und Mittwoch, 15.09.21, von 16.30 bis 19 Uhr), im HoT Hülsberg in Lenkerbeck (Dienstag 14.09. und Freitag, 17.09.21, jeweils von 16 bis 21 Uhr), im WiLlmA (Montag, 13.09.21, von 13 bis 19 Uhr, Dienstag, 14.09.21, von 13 bis 19 Uhr, Donnerstag, 16.09.21, von 13 bis 19 Uhr) und im Kunterbunten Chamäleon (Montag, 13.09.21 und Donnerstag, 16.09.21, jeweils 15 bis 17 Uhr) sowie am MaKi-Mobil (Montag, 13.09.21, in Sinsen und Donnerstag 15.09.21 in Sickingmühle), im Stadtteilbüro Mittendrin (Dienstag, 14.09.21, von 15 bis 18 Uhr und Mittwoch, 15.09.21, von 15 bis 18 Uhr), im Stadtteilbüro DRE.Punkt (Dienstag, 14.09.21, von 14 bis 17 Uhr und Mittwoch, 15.09.21, von 14 bis 17 Uhr) und im Ernst Reuter Haus (Mittwoch, 15.09.21, von 13 bis 17 Uhr, Freitag 17.09.21, von 14 bis 17 Uhr) wählen gehen.