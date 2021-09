Stadt Marl sendet Neujahrswünsche nach Herzliya

Ab dem 6. September findet in diesem Jahr im Judentum das jüdische Neujahrsfest Rosh HaShana statt. Die besten Wünsche zu diesem Anlass haben jetzt die stellvertretenden Bürgermeisterinnen Angelika Dornebeck und Petra Kläsener per Videogruß an Marls Partnerstadt Herzliya gesendet.

Glück, Zufriedenheit, Liebe und Frieden

„Wir wünschen ein frohes neues Jahr mit Glück, Zufriedenheit, Liebe und Frieden “, so Angelika Dornebeck und Petra Kläsener. „Und natürlich wünschen wir Ihnen gute Gesundheit und Resilienz in diesen schwierigen, nie dagewesenen Zeiten, in denen die Welt noch immer dem Coronavirus gegenüber steht“. Auch Israel ist immer noch von dem Virus betroffen. Die Stadt Herzliya veranstaltet daher Teile ihres Neujahrsfestes nur online mit Neujahrsgrüßen aus den Partnerstädten.

Partnerstädte seit 1981

Marl und Herzliya sind seit 1981 Partnerstädte. Als Symbol der Freundschaft hat die Stadt Marl 2018 den Herzliya-Baum neben dem Europäischen Friedenshaus auf dem Alten Friedhof Brassert gepflanzt, neben dem das Video aufgenommen wurde.