Stadt Marl stellt Impfhotline und Fahrdienst ein

Die Priorisierung bei den Impfungen wird ab Montag, 7. Juni, aufgehoben. Die Stadt Marl schließt daher die eingerichtete Impfhotline und stellt die Vermittlung von Fahrten zum Impfzentrum Recklinghausen ein. Die Nachfrage nach dem Serviceangebot war in den letzten Wochen stark zurückgegangen.

Die anfänglich große Nachfrage ist inzwischen stark zurückgegangen

Ende Januar hatte die Stadt Marl eine Impfhotline eingerichtet, die den Personen aus der Priorisierungsgruppe 1 (über 80 Jahre alt) Unterstützung bieten sollte bei der Buchung eines Impftermins. Für Menschen, die keine Hilfe durch Freunde oder Verwandte bekommen konnten, wurde mit Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer ein Fahrdienst zum Impfzentrum nach Recklinghausen eingerichtet. Die Anfragen über die Impfhotline sind in den letzten Wochen stark gesunken, wie die Stadt Marl jetzt mitteilt. „Während zu Beginn über 300 Anrufe in der Woche eingingen, waren es in der letzten Woche lediglich zwei.“ erklärt Andreas Lück, Leiter des Amtes für Bürgerdienste, dass die Hotline betreut.

Insgesamt wurden 257 Fahrten zum Impfzentrum Recklinghausen vermittelt

Ähnlich ist es mit der Vermittlung der Fahrten zum Impfzentrum. Insgesamt konnten 257 Fahrten vermittelt werden. Zuletzt ging aber auch hier die Nachfrage stark zurück. Die Vermittlung der Fahrten war als Unterstützung für die über siebzig- und achtzigjährigen Mitbürger gedacht, die nicht in der Lage waren, selbstständig zum Impftermin zu kommen und in ihrem direkten Umfeld keine Unterstützung erhalten konnten. „Hierbei haben alle ehrenamtlichen Helfer mit hoher Einsatzbereitschaft einen super Job gemacht, der Anerkennung und Dank verdient. Inzwischen ist diese Zielgruppe offensichtlich gut versorgt“, ist Andreas Lück überzeugt.

Bereits vereinbarte Fahrten werden durchgeführt

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Fahrten, die bereits fest vereinbart worden sind, selbstverständlich auch über den 07. Juni hinaus noch durchgeführt werden.