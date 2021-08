Von Jugendlichen für Jugendliche in Marl

Die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Marl und eine Gruppe Jugendlicher laden Über-12-Jährige zum zweiten Austausch am 26. August ein. Dann sollen eigene Konzepte erarbeitet und politische Themen diskutiert werden. Ziel ist es, unter dem Arbeitstitel „Das Forum“ einen Leitfaden für eine intensivere Beteiligung junger Menschen zu erarbeiten.

U18-Wahl und Stadtverschönerung

„Wir wollen mitreden und mitentscheiden dürfen“, sagt der 20-Jährige Sefqan Bendes aus Marl. „Leider gab es bisher keine Aktion, an der sich junge Leute beteiligen konnten, ohne einer Partei anzugehören. Das möchten wir ändern.“ Bereits beim letzten Treffen Anfang August konnten einige Ideen gesammelt werden. Unter anderem ist ein Video in Planung, in dem Jugendliche zu Wort kommen. Auch über die U18-Wahl und über eine mögliche „Stadtverschönerung“ haben sich die Jugendlichen ausgetauscht.

Ideen sollen eingebracht werden

„Wir wollen zeigen, dass es wichtig ist, seine eigene Meinung zu vertreten und sich politisch zu engagieren“, sagt Mert Büyüktüfekci. Der 20-Jährige hatte sich gemeinsam mit Sefqan in einer Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses stark gemacht, die Jugendbeteiligung voran zu bringen. Im Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch sind Jugendliche am 26. August um 17 Uhr dazu eingeladen, weitere Ideen einzubringen und über politische Entscheidungsprozesse zu sprechen.