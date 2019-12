„Böllerei“ an Silvester, einige Ratschläge

Kleine Erinnerungs-Checkliste, damit die „Böllerei“ an Silvester nicht aus dem Ruder läuft und im Krankenhaus endet.

✅ Böller und Raketen gehören nicht in Kinderhände.

✅ Benutzen Sie nur geprüfte und zugelassene Feuerwerkskörper und beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller.

✅ Nur an Silvester und Neujahr darf man Feuerwerkskörper zünden. An allen anderen Tagen braucht man eine Sondergenehmigung.

✅ Zünden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien mit genügend Abstand zu Mensch und Tier!

✅ Halten Sie Abstand zu Gebäuden und Fahrzeugen und halten Sie Rettungswege frei!