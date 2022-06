Geänderte Öffnungszeiten von Türmchen, Spieliothek und Hallenbad Marl in den Sommerferien

Wie die Pressestelle der Stadt Marl jetzt mitteilt, haben die Kinder- und Familienbibliothek Türmchen, die Spieliothek sowie das HoT Hülsberg in den Sommerferien (27.6. bis 9.8.) geänderte Öffnungszeiten. Das städtische Hallenbad ist geschlossen.

Türmchen und Spieliothek

Die Kinder- und Familienbibliothek Türmchen öffnet für die kleinen Lesefans in den Sommerferien montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr ihre Türen. Samstags ist das Türmchen geschlossen. Die Zentralbibliothek ist zu den üblichen Zeiten (montags geschlossen, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 14 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr) geöffnet. Die Spieliothek ist im Zeitraum vom 4. bis 22. Juli geschlossen. In der Zeit vom 27. bis 30. Juni findet in der Spieliothek ein Spieleflohmarkt statt.

Theater Marl ist spielfrei

Des Weiteren teilt die Pressestelle mit, dass in der Musik- und Volkshochschule der Unterrichts- und Kursbetrieb pausiert. Das Theater Marl ist spielfrei. Das HoT Hülsberg hat in den ersten beiden Ferienwochen in der Zeit vom 28. Juni bis zum 8. Juli geöffnet. In dieser Zeit finden Ferienspaßaktionen (www.marl.de/ferienspass) mit Kindern und Jugendlichen statt. Ab Montag, 11. Juli, ist das HoT Hülsberg bis einschließlich 8. August geschlossen. Ab dem 9. August gilt wieder der Regelbetrieb.

Hallenbad aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen

Die städtischen Kindergärten schließen in der Zeit vom 27. Juni bis einschließlich 20.Juli ihre Türen. Bei Fragen zur Notbetreuung bittet die Stadt Marl, sich an die Leitungen der Einrichtungen zu wenden. Die Pressestelle teilt außerdem mit, dass in den Sommerferien das städtische Hallenbad aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten geschlossen ist.