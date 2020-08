In der kommenden Woche von Montag, 10. August, bis Samstag, 15. August, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (10.08.): Am Kanal, Brassertstr., Hervester Str., Schachtstr., Herzlia-Allee

Dienstag (11.08.): Bachstr., Emslandstr., Freerbruchstr., Kinderheimstr., Langehegge, Rappaportstr., Wellerfeldweg

Mittwoch (12.08.): Auf dem Acker, Carl-Duisberg-Str., Merkelheider Weg, Spechtstr., Hammer Str., Lippramsdorfer Str.

Donnerstag (13.08.): Georg-Herwegh-Str., Heyerhoffstr., Hülsstr., Ovelheider Weg, Schmielenfeldstr., Neulandstr., Schulstr.

Freitag (14.08.): Breite Str., Dorstener Str., Sickingmühler Str., Westerholter Str., Buererstr.

Samstag (15.08.): Goethestr., Heinrich-Heine-Str., Robert-Bunsen-Str., Willy-Brandt-Allee

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.