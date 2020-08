In der kommenden Woche von Montag, 17. August, bis Samstag, 22. August, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (17.08.):Amselstr., Bergstr., Breddenkampstr., In den Kämpen, Kreuzstr., Lipper Weg, Otto-Hue-Str.

Dienstag (18.08.):Bachackerweg, Loekampstr., Marler Str., Römerstr., Alte Str., Halterner Str.

Mittwoch (19.08.):Bachstr., Kampstr., Max-Reger-Str., Victoriastr., Hülsbergstr., Goldregenstr., Gräwenkolkstr.

Donnerstag (20.08.):Brüderstr., Riegestr., Schillerstr., Wiener Str., Dorfstr.

Freitag (21.08.):Goethestr., Lipphöfestr., Martin-Luther-Str., Robert-Bunsen-Str., Willy-Brandt-Allee

Samstag (22.08.): Bachstr., Emslandstr., Langehegge, Paul-Schneider-Str.

Darüberhinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.