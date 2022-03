Impfzentrum im Marler Stern schließt

Das Impfzentrum im Marler Stern stellt zum 1. April seinen Betrieb ein. Am Donnerstag, 31. März, können sich Impfwillige letztmalig in der oberen Ladenzeile des Einkaufzentrums in der Zeit von 13 bis 19 Uhr impfen lassen. Die Stadtverwaltung plant weitere mobile Impfaktionen an unterschiedlichen Orten in Marl.

Schritt zur Pandemiebekämpfung

Seit der Öffnung des Impfzentrums im Dezember 2021, einer Kooperation der Stadt Marl mit dem Kreis Recklinghausen, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dem Marler Stern und dem Fashion Outlet Marl, hatten 5.912 Bürgerinnen und Bürger eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Während der Kreis das medizinische Personal stellte, unterstützten die Stadt und der ASB im administrativen und organisatorischen Bereich.

Mobile Impfaktionen an unterschiedlichen Orten in Marl

Nach der Schließung des Marler Impfzentrums sind Corona-Schutzimpfungen weiterhin bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich. Zudem plant die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Kreis Recklinghausen weitere mobile Impfaktionen an unterschiedlichen Orten in Marl. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger eine Erst-, Zweit-, oder Auffrischungsimpfung in den kommunalen Impfstellen in Castrop-Rauxel, Dorsten und Recklinghausen erhalten.