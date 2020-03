Öllache nach Unfall: Verkehrsbehinderungen auf der Brassertstraße in Marl

Heute Morgen kam es auf der Brassertstraße (K6) in Marl in der Nähe des A52-Knotenpunkts Marl-Brassert zu einem Unfall, bei dem ein LKW große Mengen Öl verloren hat. Weil die Öllache beseitigt werden muss, kommt es heute auf der Brassertstraße zu Verkehrsbehinderungen. Kurzzeitig könnten auch Sperrungen der Straße nötig sein. Falls möglich, sollte die Unfallstelle weiträumig umfahren werden.

Baustelle K6 - Brassertstraße und A52-Anschlusstelle Marl-Brassert

Vor dem Hintergrund der Neuansiedelung von MetroLogistics genügt die Brassertstraße (K6) zwischen der A52-Anschlussstelle Marl-Brassert und der Kreuzung „Am Kanal“ nicht den Anforderungen des geplanten Schwerlastverkehrs und muss umgebaut werden. Zusätzlich steigt durch die Erweiterung und Neuansiedlung weiterer Unternehmen, beispielsweise Evonik, im Umfeld die Verkehrsbelastung in den kommenden Jahren stark an. Um dieser Herr zu werden, wird die Brassertstraße in vier Abschnitten vollständig erneuert und verbreitert sowie die A52-Anschlussstelle Marl-Brassert umgebaut, verstärkt und mit Ampeln ausgestattet.