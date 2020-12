Römerstraße in Marl Hüls über Weihnachten in beiden Richtungen befahrbar

Gute Nachrichten von der Römerstraße: die Restarbeiten am Kreisverkehr und an den Geh- und Radwegen sollen bald abgeschlossen sein. Seit Mittwoch, 16. Dezember wurde der Verkehr frei gegeben und die Straße ist wieder in beiden Richtungen zu befahren. Wie der ZBH mitteilt, gehen die Arbeiten anschließend in die Winterpause, die – je nach Witterung – bis voraussichtlich Mitte Januar dauern wird. Dann, so der ZBH, wird noch einmal für rund drei Wochen eine Einbahnregelung eingerichtet, bis die Baustelle Richtung Heyerhoffstraße wandert. Ab dann wird so gebaut, dass der Verkehr in beiden Richtungen fließen kann.