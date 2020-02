Safer Internet Day am 11. Februar 2020, gegen Hass im Netz handeln

Identitäts-Diebstahl, Datenklau und Hassrede: Im World Wide Web lauern viele Gefahren. Der Safer Internet Day am 11. Februar 2020 macht darauf aufmerksam und ruft unter dem Motto "Together for a better internet" zu mehr Wachsamkeit auf. Von beleidigenden Sprüchen und Drohungen bis zum Aufruf zur Gewalt - gerade in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten sind viele Menschen tagtäglich mit Hasskommentaren konfrontiert.



Mit den Tipps der Zivilen Helden kann jeder gegen Hass im Netz handeln:

- "Ich kann einschreiten und Hassbotschaften widersprechen" -

Hassrede darf nicht hingenommen oder ignoriert werden.

- "Ich kann dokumentieren" - Screenshots oder gespeicherte

Chatverläufe sind ein Beweis, um Hasskommentare später melden zu

können.

- "Ich kann es melden" - die Hassbotschaften sollten auf jeden

Fall angezeigt werden, beispielsweise beim Netzwerkbetreiber,

der Internetbeschwerdestelle (www.internet-beschwerdestelle.de)

und der Polizei (www.polizei.nrw/internetwache).

Die Polizeiliche Kriminalprävention klärt in vielfältigen Medien über Gegenreaktionen bei Hasskommentaren oder Beleidigungen auf. Dazu gehören Broschüren wie "Klicks-Momente für Internetnutzer" (www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/283-klicks-momente-internetnutzer/) oder die Internetseiten www.polizeifürdich.de und www.zivile-helden.de.

Der jährliche "Safer Internet Day"-Aktionstag ist eine Initiative der Europäischen Kommission. Weltweit wird an diesem Tag zu Aktionen rund um das Thema Internetsicherheit aufgerufen.