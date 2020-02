Schadstoffsammlung der Stadt Marl am Donnerstag

Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen sammeln im Februar Schadstoffe am Wertstoffhof des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl (ZBH) ein. Am Donnerstag (6.2.) können an der Zechenstraße 20 von 14 bis 18 Uhr Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Unter anderem werden ausrangierte Ölfarben, Unkrautvernichter oder Lösungsmittel angenommen.

Problemabfälle

Zu „Problemabfällen“ hat der ZBH die Umweltinfo 19 herausgegeben, die unter anderem im i-Punkt ausliegt sowie im Internet unter www.marl.de/zbh eingesehen und heruntergeladen werden kann. Das Faltblatt informiert über Erkennung, Entsorgung und Vermeidung von Schadstoffen im Haushalt.