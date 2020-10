Stadtverwaltung Marl am Mittwoch telefonisch nicht erreichbar

Zur Vorbereitung auf die Rathaussanierung ziehen seit der vergangenen Woche große Teile der Stadtverwaltung in das Stadthaus 1 an der Carl-Duisberg-Straße 165 um. Parallel erfolgt die Umstellung der städtischen Telefonanlage. Weil die Anlage am Mittwoch (7.10.) umgeschaltet wird, ist die gesamte Verwaltung ab 13 Uhr telefonisch nicht erreichbar.

„Eine telefonische Erreichbarkeit soll spätestens am Donnerstag unter den gewohnten Rufnummern wieder gewährleistet sein“, heißt es aus der Verwaltung. Die Stadt Marl bittet für die vorübergehenden Einschränkungen um Verständnis.

Der Umzug des Bürgermeisteramtes, der Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, des Ordnungsamtes und der Gleichstellungsbeauftragten in das ehemalige Verwaltungsgebäude auf AV 3/7 läuft auf Hochtouren. In den kommenden Wochen werden auch das Haupt- und Personalamt, der Personalrat, die Fraktionsbüros und der Bürgermeister an den neuen Standort umziehen.