Das Türmchen bleibt vorerst geschlossen. Grund: In der Kinder- und Familienbibliothek in Marl gibt s einen positiven Corona-Test in der Belegschaft.

Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, können Kundinnen und Kunden ihre ausgeliehenen Bücher und andere Medien im Internet unter www.bib-kreisre.de (unter Angabe der Ausweisnummer und des Passwortes) verlängern. Alternativ kann für die Verlängerung oder bei Rückfragen auch eine E-Mail an tuermchen@marl.de gesendet werden.

Die Stadtverwaltung bittet für die kurzfristige Schließung der Einrichtung um Verständnis.