Vorsorglich gesperrte im Kreis Recklinghausen Straßen wieder freigegeben

Der Kreis Recklinghausen gibt die vorsorglich gesperrten Straßen wieder frei. Derzeit bauen die Mitarbeiter des Kreisbauhofs die Straßensperrungen auf der Granat- und Holtwicker Straße in Haltern am See, der Redder Straße in Datteln und der Dorstener/Bertlicher/Dorfstraße in Herten-Bertlich und Marl-Polsum ab. Im Laufe des Tages werden auf diesen und weiteren Kreisstraßen Verunreinigungen, zum Beispiel Astbruch, beseitigt. Dazu sind Kehrmaschinen im Einsatz, was zu Verkehrsbehinderungen führen kann.

Sturm Sabine hat auf Kreisstraßen Stand jetzt nur für gebrochene Äste und geringe Schäden an kleineren Bäumen und Sträuchern gesorgt. Bäume sind nicht auf die Straße gestürzt. Der Fachdienst Tiefbau ist aber weiterhin in Alarmbereitschaft, sodass er jederzeit auf die Wetterlage reagieren kann.