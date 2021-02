Die Stadt Marl schafft jetzt neue und vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder. Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Spechtstraße / Rebhuhnweg in der Waldsiedlung startet in Kürze. Im Freizeitpark Brassert wurde bereits ein Kletterwürfel aufgebaut, eine neue Kletterwand soll in den nächsten Tagen folgen.

Dass Kindern die Möglichkeit geboten wird, ihre natürliche Bewegungsfreude auszuleben, ist ein wichtiger Aspekt in ihrer Entwicklung.

Wie die Stadt Marl mitteilt, baut das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit dieses Angebot jetzt auf dem Spielplatz an der Spechtstraße / Rebhuhnweg und dem Freizeitpark Brassert aus. Bei der Neugestaltung des Spielplatzes in der Waldsiedlung werden die Spielflächen mit neuem Spielsand und Fallschutzmaterial hergerichtet. Eine Vielzahl an neuen Spielgeräten lassen die Herzen der jüngsten Marler Bürger höher schlagen:

Karussell, Doppelschaukel, Stufenreck, Rutsche und Wippe

Ein Karussell, eine Doppelschaukel, ein Stufenreck, eine Rutsche sowie eine neue Wippe können demnächst spielerisch erobert werden. Zwei neue Sitzbänke laden Eltern und Kinder zum Verweilen ein. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Februar.

Darüber hinaus erhält der Freizeitpark Brassert eine neue Kletteranlage mit Kletterwürfel und Kletterwand. Über den Standort hatte auch die Spielplatzkommisson entschieden. Der Kletterwürfel steht bereits. Die neue Kletterwand soll noch im Januar montiert werden. Anfang Februar können die Kinder den ersten Aufstieg wagen. Die Montage der Spielgeräte übernimmt der Zentrale Betriebshofs (ZBH) der Stadt Marl.