Die Kanalarbeiten in der Straße "Am Hidding" liegen gut im Zeitplan und können voraussichtlich noch vor Ostern abgeschlossen werden. Die letzten Arbeiten zur Oberflächenwiederherstellung starteten am letzten Montag.

Der anhaltende Regen im Januar und der anschließende Wintereinbruch im Februar waren eine besondere Herausforderung für die Baumaßnahme. Dennoch konnte der Bauzeitenplan eingehalten werden. Die Kanalbaumaßnahme wird voraussichtlich einen Monat früher als geplant – noch vor Ostern – fertiggestellt, wie die Stadt Marl jetzt mitteilt.

Am Montag, 1. März, starteten die Asphaltarbeiten. Im Anschluss werden der Gehweg gepflastert und die Schachtdeckeleinbauten hergestellt. Für diese Arbeiten plant der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) weitere zwei Wochen ein.