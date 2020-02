Am Dienstag, 18.Februar beginnt beim Yacht Club Marl e.V. der erste Vorbereitungskurs auf eine Führerscheinprüfung in diesem Jahr.

Der Sportbootführerschein Binnen wird als erster geprüft. Wer ein Boot mit einer Motorleistung von über 15PS fahren möchte, muss im Besitz dieses Dokumentes sein. Es gilt für Motorboote, Segelboote und auch JetSki.

Die Vorbereitung auf den Sportbbootführerschein See findet ca. Ende Oktober statt.Beginn am ersten Kursabend ist ab 18 Uhr mit den Anmeldeformalien und Literaturausgabe, anschließend erste Informationen

zum Thema.