Feierstunde des Sports in Marl abgesagt

Die Sorge vor dem Coronavirus hat die für den 1. September geplante Feierstunde des Sports erreicht: Zum Schutz aller Beteiligten sagt der Stadtsportverband Marl (SSV) die Veranstaltung ab. Die Gesundheit und Sicherheit stehen im Mittelpunkt.

Stadtsportverband und Stadt Marl tragen große Verantwortung

Vor dem Hintergrund der zuletzt ansteigenden Covid-19-Infektionen im Kreis Recklinghausen und Marl hat sich der Stadtsportverband dazu entschieden, die für den 1. September geplante Feierstunde des Sports kurzfristig abzusagen. Darüber hinaus tritt die Coronaschutzverordnung des Landes NRW am 31. August außer Kraft. Angesichts der jüngst wieder steigenden Coronazahlen ist die Prävention aktuell wichtiger. Der Stadtsportverband und die Stadt Marl tragen große Verantwortung – für die vielen Sportarten, für die Vereine, die Aktiven, die Ehrenamtler und deren Familien.

Ehrungen in Etappen und kleiner Runde

Noch in dieser Woche will der Stadtsportverband die verdienten Persönlichkeiten des Sports unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln ehren. Auch die Personen, die eine besondere Auszeichnung erhalten, werden an diesem Tag in kleiner Runde empfangen. Alle erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern werden am 1. September in mehreren Etappen ins Bürgerbad an der Loemühle eingeladen , um ihnen mit der Übergabe der Pokale eine würdige Auszeichnung zu ermöglichen. Die Uhrzeiten für die einzelnen Empfänge finden die Sportler und Vereine rechtzeitig im Internet unter www.ssv-marl.de/fds. Wenn es die Corona-Lage zulässt, will der Stadtsportverband im nächsten Jahr eine große Sportlerparty feiern.