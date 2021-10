Marl erreicht neuen Stadtradel-Rekord

2,9 Mal um den Erdball – so weit reicht die Strecke, die jetzt 526 Radfahrende bei der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne in Marl erradelt haben. Vom 29. August bis 18. September haben die Teilnehmenden das Auto gegen das Fahrrad getauscht und so rund 17 Tonnen CO2 eingespart. Damit wurde das Rekordergebnis aus dem letzten Jahr noch einmal deutlich übertroffen.

Stadtradler erradeln 107.065 Kilometer

Im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der Klimaschutzaktion aus 107.065 Kilometern jetzt 116.485 Kilometer und gut eine Tonne des umweltschädlichen CO2 mehr eingespart.

Neuer Teilnehmendenrekord

Die 526 aktiven Radfahrenden haben Marl darüber hinaus zu einem neuen Teilnehmendenrekord verholfen. Dass die Zahlen nochmal um mehr als 100 Teilnehmende gestiegen ist, mache für Klimaschutzmanager Matthias Strehlke eines ganz klar: „Bürgerinnen und Bürger wollen den Klimaschutz aktiv mitgestalten und sind zu persönlichem Engagement bereit, um das Klima zu retten“, erläutert Strehlke.

Kinderschutzbund Marl ist größtes Team

Das größtes Team mit 96 aktiven Radelnden stellte in diesem Jahr erneut der Kinderschutzbund Marl. Das Team erradelte zudem die meisten Kilometer (17.992) und konnte so einen Ausstoß von 2,6 Tonnen CO2 vermeiden. Auf Platz zwei landete in diesem Jahr das Team „Tour de Rennbach“, das mit 33 Radelnden an den Start ging. Gemeinsam eradelten sie 8.832 Kilometer und konnten 1,2 Tonnen CO2 Ausstoß verhindern. Auch das Team Pfarrei Heilige Edith Stein trat fleißig in die Pedalen und ging als Drittplatzierter aus der Klimaschutzaktion hervor. 8.151 Kilometer konnten die 43 Mitglieder auf ihrem Konto verbuchen und so 1,1 Tonnen CO2 einsparen.

Winni Stapper erradelt beste Einzelleistung

Die beste Einzelleistung erbrachte Winni Stapper mit 1.589 Kilometern, dicht gefolgt von Heike Kather, die sich den zweiten Platz mit 1.417 Kilometern sicherte. Bernd Papenfuß landet auf dem Siegertreppchen auf Platz 3 mit 1.253 Kilometern. Auch Schulen konnten mit eigenen Klassen-Teams am STADTRADELN teilnehmen. Die Overbergschule erradelte mit 5.556 Kilometern die meisten Kilometer unter den Marler Schulen.

Stadt Marl verlost interessante Sachpreise

Unter allen Teilnehmenden verlost die Stadt Marl noch interessante Sachpreise. Unterstützt wurde das Marler STADTRADELN von Fahrradhaus Müller, Radwelt Jepkens, Alte Schmiede - Marl, Physiotherapie Strutz, rebeq, Sparkasse, innogy und den Stadtwerken Haltern am See.

Verwaltung wertet Mängelliste aus

Auch hatten die Teilnehmenden beim STADTRADELN die Möglichkeit, über die STADTRADEL-App Mängel zu melden. Insgesamt gingen 29 Meldungen zu Radwegen, zur Verkehrsführung und zur Ampelschaltung ein. Die Stadtverwaltung wertet die Mängelliste aktuell aus und wird in geeigneter Form darüber berichten.

3. Platz für Marl unter den kreisangehörigen Städten

In diesem Jahr nahmen zum ersten Mal auch alle kreisangehörigen Städte gemeinsam am STADTRADELN teil. Insgesamt sind 5.078 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis 1.071.266 Kilometer geradelt. 157 Tonnen Kohlenstoffdioxid konnten damit eingespart werden. Im Ranking liegt der Kreis Recklinghausen nach eigenen Angaben bei den Kommunen, die mehr als 500.000 Einwohner zählen, bundesweit auf Platz zwölf. Marl erreicht im Kreis Recklinghausen den 3. Platz im Ranking unter den kreisangehörigen Städten.

Ergebnisse aus den Städten:



Castrop-Rauxel: 245 Teilnehmer, 53.486 Kilometer, 7.863 kg CO2 gespart

Datteln: 263 Teilnehmer, 57.862 Kilometer, 8506 kg. CO2 gespart

Dorsten: 551 Teilnehmer, 167.264 Kilometer, 24.588 kg CO2 gespart

Gladbeck: 323 Teilnehmer, 75.722 Kilometer, 11.131 kg CO2 gespart

Haltern: 328 Teilnehmer, 75.691 Kilometer, 11.127 kg CO2 gespart

Herten: 488 Teilnehmer, 103.730 Kilometer, 15.248 kg CO 2 gespart

Marl: 526 Teilnehmer, 116.485 Kilometer, 17123 kg CO2 gespart

Oer-Erkenschwick: 268 Teilnehmer, 49.898 Kilometer, 7335 kg CO2 gespart

Recklinghausen: 1.550 Teilnehmer, 269.405 Kilometer, 39.602 kg CO2 gespart

Waltrop: 375 Teilnehmer, 69.650 Kilometer, 10.239 kg CO2