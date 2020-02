Sie sind eine Macht in ihrer Halle - mit ihren Fans: Die Hockey-Herren des VfB Hüls schossen bei ihrem letzten Heimspiel auch TV Jahn Hiesfeld mit 11:8 vom Parkett und können am Samstag beim ETB Essen ihr Meisterstück perfekt machen.

Ein Sieg am vorletzten Spieltag und der Sprung in die Regionalliga wäre vorzeitig perfekt. Denn parallel gewann im Verfolgerduell Düsseldorf (7:4) gegen Uhlenhorst Mülheim, so dass beide Teams aus der Schlagdistanz sind.