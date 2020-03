Das Marler Lastenrad "MarLore" auf Informationsmission: Bei der Fahrrad-Messe in Essen war der blaue Flitzer des Marler-Radler-Stammtischs kürzlich mit einem Stand vertreten.



Mit dabei war natürlich das 13-köpfige Team. Es informierte über den ersten Radentscheid der Metropole Ruhr in Marl und unterstütze auch die Essener bei der Übergabe ihres Bürgerbegehrens für mehr, besseren und sicheren Radverkehr. Am Rande der Messe nahm MarLore am Cargo-Bike-Race teil und stelle ihre Schnelligkeit, cleveres Wenden auf engem Raum und ihre große Ladebox unter Beweis.