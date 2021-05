Stadtsportverband Marl startet Kampagne

Der Stadtsportverband Marl startet in diesen Tagen mit der mehrwöchigen Kampagne „Ja zum Vereinssport!“ Täglich werden Statements von Sportlern, Trainerinnen und Politikern veröffentlicht, um in der Corona-Zeit den Zusammenhalt im Vereinssport zu festigen.

"Wir brauchen wieder aktive Mitglieder“

Für den Sport in Marl ist der Stadtsportverband eine der wichtigsten Anlaufstellen. Natürlich in erster Linie für Marler Sportvereine, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die sich über Möglichkeiten der Sportausübung und über Sporttermine informieren möchten. „Der Sport in Corona-Zeiten ist für uns alle aber eine große Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Andre Mölleken. Der Verband musste im vergangenen Jahr innerhalb kürzester Zeit neue Formate entwickeln, aber auch auf viele Angebote gänzlich verzichten. Andre Mölleken: „Viele Sportvereine konnten originelle Angebote für den Sport in den eigenen vier Wänden oder auch draußen anbieten. Aber für die Zeit nach Corona brauchen wir wieder aktive und präsente Mitglieder“.

Familie Vaut vom SSV Marl-Hamm startet

Deshalb werden in den kommenden Wochen zahlreiche Personen rund um den Marler Sport mit ihren Aussagen untermauern, weshalb es besonders in der Corona-Krise wichtig ist, den Vereinssport zu unterstützen. Alle Statements werden auf Facebook, Instagram und der Internetseite des Stadtsportverbandes unter www.ssv-marl.de hinterlegt. Die beiden Social Media-Kanäle erreichen Interessierte über die jeweiligen Buttons auf der Startseite. Den Anfang macht Familie Vaut. Anneliese, Lydia, Nora und Leonie sind im SSV Marl-Hamm aktiv: „Vereinssport für alle Generationen – das ist für uns von unschätzbarem Wert. Gesund und beweglich bleiben, Spaß in der Gruppe, Ausgleich finden, an etwas wachsen können!“

Kampagne startet

„Ich freue mich sehr, dass die Kampagne endlich startet und damit einen Beitrag leistet, den Wert der Sportvereine und die Treue zu den Vereinen zu unterstreichen. Lange lag der Sport auf Eis. Jetzt sind einzelne Öffnungsschritte abzusehen, die wir natürlich auch in Zukunft kreativ begleiten“, so Andre Mölleken.