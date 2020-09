"Wir gehen in die Verlängerung. Entschieden hat die Nachspielzeit der Sonnengott", schmunzelt Ludger Baumann, der zweite Vorsitzende des Volksbad Marl e.V.. Will heißen: Das Gudio-Heiland-Bad schließt nicht wie vorgesehen am 15. September, sondern lässt die Becken voraussichtlich bis zum 20. September geflutet.

Der Verein reagiert dabei auf die strahlende Wettervorhersage, bei der der Herbst auf Sommer machen will. Außerdem denkt der Verein auch ganz pragmatisch, denn im Lager ist noch reichlich Chlorgas. Mit dieser Entscheidung dürfte die Freiluftoase für Schwimmenthusiasten in Marl das letzte noch geöffnete Freibad in der Region sein.

Stand up Paddling im Kachel-Becken

Außerdem benötigt im Corona-Jahr natürlich auch der Volksbad-Verein jeden Euro und somit jeden Tag, an dem Gäste ins Freibad strömen können. Obwohl: Strömen geht natürlich nicht, denn die Hygienevorschriften während der Pandemie lassen nur eine überschaubare Zahl an Menschen auf das Freizeit-Areal.

Übrigens: Am Abschlusstag planen die Organisatoren eine spezielles Vergnügen für Badegäste: Stand up Paddling im Kachel-Becken.