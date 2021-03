Spielen verbindet und fehlt aktuell besonders. Die beliebten Spieleabende in der Spieliothek (durch die Einrichtung organisiert) und dem Irish Pub (durch den Verein organisiert) können leider seit längerer Zeit nicht stattfinden. Der Förderverein Marl spielt! e.V. bietet jetzt einen kleinen Ersatz. Der Verein veröffentlicht im Internet und per Social Media regelmäßig dienstags Spieletipps und Rätsel. Der Vorstand ruft außerdem zu Spenden auf:

Wir hoffen auf finanzielle Unterstützung, um den Umzug in die neuen Räumlichkeiten als Förderverein gut begleiten zu können!

In naher Zukunft stehen in der Stadtmitte einige Veränderungen an. Die Rathaustürme werden renoviert. Das Kulturzentrum „Marschall 66“ entwickelt, der Creiler Platz umgebaut und die Spieliothek wird einen neuen Standort erhalten. Der Umzug ist eine tolle Chance für die Spieliothek. Um den Umzug gut begleiten zu können, wirbt der Förderverein um Spenden.

Die Spieliothek unterstützt seit vielen Jahren vor allem Kinder und Jugendliche. Die beliebten Spieleabende bieten Spielangebote und Begegnung für Jung und Alt.

Wie man unterstützen kann?

Der Förderverein beteiligt sich bei der Aktion „All for vest future“ und freut sich über Sterne! Einfach auf den Link klicken und Sterne verteilen.

https://www.vestfuture.de/#/projekt/122/Unterstuetzung-fuer-die-Spieliothek

Wer online shoppt, kann über Amazon Smile dem Verein und der Spieliothek ebenfalls etwas Gutes tun. Per Überweisung ist ebenfalls eine Spende möglich.

Wer eine Spendenquittung benötigt, teilt bitte die Adresse im Verwendungszweck mit.

Über folgende Konten kann direkt gespendet werden.

Sparkasse Vest Recklinghausen:

IBAN: DE34 4265 0150 0060 1709 66

BIC: WELADED1REK

Volksbank Marl-Recklinghausen eG:

IBAN: DE88 4266 1008 0906 2427 00

BIC GENODEM1MRL