Am Sonntag, 2. Februar, lädt das große Blockflötenconsort der Musikwerkstatt von Antje Heinemann um 18 Uhr zu einem besondere Konzert mit Musik, Texten und Lichtinstallationen in die Mendener St. Vincenzkirche ein.

Die Musiker haben ein nachdenkliches Programm zum Thema "Tag und Traum" erarbeitet. Dieser besonderen Stimmung an der Schwelle zur Nacht spürt Musik aus vier Jahrhunderten auf ganz unterschiedliche Weise nach, wunderschön ergänzt durch Lyrik oder Psalmen, gelesen von Birgit Fiedler. Als roter Faden erklingen dazwischen immer wieder Bach-Choräle, die die untergehende Sonne oder die nahende Dunkelheit auch textlich zum Thema haben. "Viele der rein instrumentalen Kompositionen sind speziell auf die große Akustik in St. Vincenz mit ihrem fantastischen Nachhall ausgesucht", so Antje Heinemann.

Spezielle Lichteffekte

Als große Besonderheit dürfen die Besucher sich auf unterschiedlichste Lichteffekte im gesamten Kirchenraum freuen, die in die Interpretation von Musik und Text mit hineingenommen werden.

Das Consort, das inzwischen in dieser Besetzung schon über fünf Jahre zusammenspielt und regelmäßig konzertiert, besteht aus neun langjährigen Schülern der Musikwerkstatt, die die gesamte Blockflötenfamilie von Sopran bis Subbass erklingen lassen.

In diesem Konzert wird das Consort besonders bereichert durch Theresa Rose, Sopran und Violine, Johannes Rose Cello und Lichtinstallationen und Christian Rose an Cembalo und Orgel. Die Gesamtleitung hat Antje Heinemann.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei(willig).