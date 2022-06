Menden. "Die Bastionen" an der Hönne entlang des "Grünen Weges" werden ab Donnerstag, 16. Juni, von einem Künstler neu gestaltet, um ein Zeichen gegen Vandalismus zu setzen.

Die „Bastionen“ mit Sitzbänken als Aussichtspunkte in Richtung Hönne bieten neue Aufenthaltsqualität in unmittelbarer Nähe zum Wasser, ebenso wie die neuen Sitzstufenbereiche aus Natursteinelementen am Ufer der Hönne. Allerdings ist der neu gestaltete Bereich entlang des "Grünen Wegs" auch immer wieder von Vandalismus betroffen. Bänke werden zerstört, die Sitzbereiche sind vermüllt, Pflanzen werden herausgerissen, Oberflächen von Sitzmöbeln und Kunstwerken sind bemalt und zerkratzt.

Zeichen gegen Vandalismus

Auch einige der „Bastionen“ zum Wasser hin waren bereits nach kurzer Zeit auffällig besprüht und verunstaltet worden. Das ist sehr bedauerlich und nicht hinzunehmen. Jeder Vandalismusschaden wird deshalb zur Anzeige gebracht. Als ein Zeichen gegen den Vandalismus sollen die „Bastionen“ nun dauerhaft und qualitätvoll künstlerisch gestaltet werden.

Bei der Ausschreibung dieser Leistungen haben fünf Mendener Künstler beziehungsweise Künstlergruppen ihre Ideen zur künstlerischen Gestaltung der Bastionen in Form von Entwürfen und Skizzen eingereicht. Das Thema „Grüner Weg“ soll sich wiederfinden und möglichst auch farblich, inhaltlich und gestalterisch berücksichtigt werden. Eine Fortsetzung des Entwurfsmotivs sollte möglich sein, falls zukünftig weitere „Bastionen“ von Verunstaltungen betroffen sind.

Marcel Venemann übernimmt die Gestaltung

Die eingereichten Entwürfe wurden unter Berücksichtigung dieser Kriterien durch eine Auswahlkommission bewertet. Diese Auswahlkommission setzte sich aus verschiedensten Fachleuten wie Stadtplaner, Architekten, Ingenieure, Landschaftsarchitekten und Mitarbeiter des Kulturbüros und des Baubetriebshofs zusammen. Die Auswahl fiel schwer, doch letztendlich hat sich die Kommission entschieden, den Künstler Marcel Venemann mit der Umsetzung zu beauftragen. Seine Entwürfe überzeugten durch fotorealistische Darstellungen, die das „Grün“ entlang der Hönne gestalterisch fortsetzen.