Schutzbedürftigen Menschen oder Risikogruppen wird aktuell geraten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Besonders alleinstehende ältere Menschen, pflegende Angehörige und andere Personengruppen wie z. B. Personen in Quarantäne stehen vor dem Problem, ihre Einkäufe und Botengänge zu organisieren.

In Menden engagieren sich zahlreiche Vereine, Organisationen sowie Einzelhelfer, um in Form von Einkaufshilfen und anderen Hilfsangeboten die Mendener zu unterstützen. Koordiniert und unterstützt werden diese Angebote durch die Bürgerbeauftragte der Stadt Menden, Heike Berkes, die auffordert: "Wir als Stadt Menden möchten Sie ermutigen, diese Solidarität in unserer Stadt zum Schutz Ihrer Gesundheit in Anspruch zu nehmen!"

Folgende städtische und ehrenamtliche Einkaufshilfen in Menden werden angeboten:

Städtische Einkaufshilfe: Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Tel. 02373-903-1234, E-Mail: corona-info@menden.de, Montag bis Freitag von 8.15 bis 12.30 Uhr.



Ehrenamtliche Einkaufshilfen: BSV Menden, Herr Mausberg, Tel. 0151-52623061, E-Mail: coronahilfe@bsv-menden.de. Schützenbruderschaft St. Sebastian 1888 Brockhausen, Herr Korte, Tel. 0171-2713763 (für die Ortsteile Brockhausen, Barge, Niederbarge und Werringsen). DJK Bösperde, Herr Krabbenhöft, Tel. 0178-1033137, E-Mail: boesperde-hilft@djkboesperde.de.

Weitere Informationen zu den Hilfsangeboten der Vereine und Organisationen gibt es unter www.mendenhilft.de.

Alternativen für DeCent-Läden in Menden und Lendringsen (Voraussetzung: Inhaber Einkaufsausweis des SKFM Menden): Frau Gummert / Mendener in Not, Tel. 02373-390095, Versand von Lebensmittel-Gutscheinen. Frau Homberg / Bieberschlümpfe Lendringsen, Tel. 02373-82508, Lieferung von Lebensmittelkisten an Haushalte.

Wer Interesse an einem Engagement als Einkaufshelfer hat sowie Fragen oder Anregungen, kann sich direkt an die Bürgerbeauftragte Heike Berkes wenden: Tel. 02373-903-1543, E-Mail: buergerbeauftragte@menden.de, https://www.menden.de/aktuelles/informationen-zum-coronavirus/corona-einkaufshilfe/.