Die Generalsanierung der Sinn-Immobilie in der Mendener Innenstadt wird um ein Jahr auf 2021 verschoben. Das haben die Sinn GmbH und der Eigentümer der an der Hauptstraße gelegenen Immobilie gemeinsam entschieden.

Menden. Grund für die Verschiebung seien in allererster Linie die verschiedenen Herausforderungen, die durch die Corona-Krise entstanden seien, erklärt das Modeunternehmen in einer Pressemitteilung. Die Sinn GmbH musste wegen der dramatischen Umsatzeinbußen während der coronabedingten Schließungsphase ein Schutzschirmverfahren gemäß § 270b der Insolvenzordnung beantragen. Aktuell plant die Sinn GmbH dieses Verfahren im August oder September erfolgreich abzuschließen, das heißt weiterhin an allen Standorten und ohne Mitarbeiterabbau tätig zu sein.

Durch die angestrebte, erfolgreiche Beendigung des aktuell laufenden Verfahrens habe auch der Eigentümer des Gebäudes in Menden die Sicherheit, dass Sinn langfristig am Standort Menden präsent sein werde, so die Sinn GmbH.

Langfristige Präsenz

Für diese langfristige Präsenz seien die geplante Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes dringend notwendig, denn sowohl die Immobilie insgesamt als auch die Verkaufsflächen entsprächen nicht mehr dem Anspruch, den Kundinnen und Kunden heute an ein erfolgreiches Bekleidungshaus stellten.

"Die Stadt Menden hat alle Pläne für die Sanierung und Modernisierung zu jeder Zeit unterstützt und hat auch jetzt sehr positiv auf die veränderte Lage reagiert", sagt der Sprecher der Sinn GmbH, Friedrich-Wilhelm Göbel. "Die für die Generalsanierung notwendige Baugenehmigung liegt bereits vor, so dass die konkrete Planung der Maßnahmen beginnen kann. Wir freuen uns auf die Baumaßnahmen ab dem Sommer 2021 und auf eine Wiedereröffnung im Frühjahr 2022."

Verkaufsfläche wird vergrößert

Die modernisierte Fläche soll auf drei Etagen ein modernes Einkaufserlebnis bieten. Die Verkaufsfläche wird um einige hundert Quadratmeter steigen, da aktuelle Büroflächen zur Verkaufsfläche umgestaltet werden und auch ein moderner Ladenbau, der sehr viel Tageslicht in die Immobilie herein lassen wird, soll dazu beitragen, die Verkaufsfläche nicht nur attraktiver, sondern auch etwas größer zu gestalten.

Geschäftsleiter Uwe Ketelsen freut sich über den regen Zuspruch, den das Bekleidungshaus in Menden derzeit erfährt. "Unsere Kundinnen und Kunden waren seit dem ersten Tag der Wiedereröffnung bei uns. Unsere Umsätze erreichen schon fast wieder das Vor-Corona-Niveau", so Uwe Ketelsen. "Wir sind allen Menschen aus der Region Menden und Menden selbst für diese positive Entwicklung sehr dankbar."

Die Schließung für die Generalsanierung des Modehauses an der Hauptstraße soll im nächsten Sommer erfolgen. Während der Bauzeit wird es eine Ausweichfläche geben, auf der der Verkauf weiter läuft.