Täglich kommen schlimme Nachrichten rein - so auch von heute Nacht.

In der Silvesternacht brannte das Affenhaus nieder. Sämtliche Menschenaffen und Flughunde wurden Opfer des Feuers. Es stimmt mich unglaublich traurig dass so etwas passieren kann. Gibt es zur Sicherheit in solchen Anlagen zum Jahreswechsel kein Wachpersonal wegen erhöhter Brandgefahr durch Böller? Das ist keine Schuldzuweisung, aber etwas Voraussicht könnte angebracht sein. Ein wahrlich schwerer Schlag.

Anbei ein Bild von meinem letzten Zoo-Besuch Krefeld. Mögen die Tiere in Frieden ruhen.

In allertiefster Gemütsbewegung

Susanne