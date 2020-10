Bewohner hörten am Freitagabend, 9. Oktober, gegen 22.05 Uhr, nachdem sie sich schlafen gelegt hatten, an der Straße Viertelsheideweg in Moers verdächtige Geräusche imHaus.

Ein Einbrecher hatte bereits ein Fenster gewaltsam geöffnet und war im Begriff,in das Haus einzudringen, als er durch die Bewohnerin entdeckt wurde und daraufhin flüchtete. Ein Zeuge beobachtete im Nahbereich zwei Verdächtige, die in Richtung Kaldenhausener Straße rannten. Beide Personen werden als Südländer beschrieben, zwischen 1,75 und 1,85 m groß, einer der mutmaßlichen Einbrecher hatte einen auffälligen Mittelscheitel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter Telefon 02841/1710.