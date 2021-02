Unbekannte Diebe bockten am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 9 Uhr mehrere Fahrzeuge eines Autohändlers an der Straße Am Jostenhof auf. Die Diebe stahlen an mindestens fünf Autos jeweils alle vier Räder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.