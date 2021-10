Nach einem Jahr Pause zeigen in diesem wieder viele namenhaften Autohändler aus Moers und Umgebung ihre Highlights bei der Moerser Autoschau auf dem Neumarkt. Gezeigt werden Top-Neuigkeiten und Verbrauchswunder von 13 verschiedenen Marken - vom Kleinwagen über SUVs bis zum Sportwagen bis hin zu einem E-Mobil des Energieversorgers ENNI, der auch das Bühnenprogramm präsentiert. Für kurzweilige Information sorgen außerdem Promotionteams der Automarken.

Informationen zu den Neuigkeiten gibt es auch regelmäßig auf der Show-Bühne am Denkmal, die von Moderator Dirk Elfgen präsentiert wird. Dort findet auch an beiden Tagen ein buntes Unterhaltungsprogramm mit tollen Showacts, Musik, Tanz und Kinderunterhaltung für die ganze Familie statt. Mit dabei sind ab 12 Uhr das Livemusikduo "2MakeMusic", um 13 Uhr sorgt Kinderclown Wolfelino mit lustigen Zauberereien garantiert für leuchtende Augen, ab 14 folgt dann die holländische Juxkapelle "De Roerpoepers".

Um 15 Uhr kommt dann der Topact des Tages auf die Bühne: "Die Powerladys" - das weiblichste Showduo Deutschlands - unterstützt von den Powerdancers und einen musikalischen Überraschungsgast mit Stimme & Saxophon.

Um 16 Uhr präsentiert der jungen Singer-Songwriter Noah Warwel dann eigene Songs, bevor um 16:30 Uhr das finale Highlight des Tages das Publikum sicher begeistern wird: "Best of Musical" wird präsentiert von einem stimmgewaltigen Trio: Andrea Eurich, Corinna De Pooter & Michael Mrosek.