Zu Denkmälern und Alltagsmenschen in der Moerser Innenstadt bringen die Gästeführerinnen Eva-Maria Eifert und Anne-Rose Fusenig die Teilnehmenden. Am Freitag, 25. September, um 17 Uhr ist die nächste Stadtführung zu den Kunstwerken von Christel Lechner geplant.Die Gruppe startet bei dem „ENNI-Mann“ am Königlichen Hof, läuft durch die Innenstadt und endet bei den „Damen auf dem roten Sofa“ am Altmarkt. Im Vordergrund des zweistündigen Rundgangs stehen die lebensgroßen Alltagsmenschen, die derzeit an markanten Orten in Moers aufgestellt sind.

Die Gästeführerinnen informieren die Teilnehmenden über den Zusammenhang

der Figuren und der Stadtgeschichte an den verschiedenen Standorten. Auch

Denkmäler, wie das von König Friedrich I., werden einbezogen. Eine weitere

Sonderführung zu den Alltagsmenschen ist für Sonntag, 18. Oktober, um 14.30

Uhr vorgesehen. Zudem sind auf Anfragen auch individuelle Gruppentermine möglich.

Info: Bei den Stadtführungen gelten die momentanen Pandemieregeln wieAbstand halten oder das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Die

Teilnehmerzahl ist auf maximal zehn Personen begrenzt. Die Kontaktdaten

werden erfasst und vier Wochen sicher aufbewahrt. Besonders wichtig ist

eine verbindliche Anmeldung bei der Stadtinfo/Moers Marketing, Telefon 02841/882260. Die Teilnahme kostet fünf Euro.