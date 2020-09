Besondere Hochzeit in Corona-Zeiten

Die gute Nachricht aus Düsseldorf: Trauungen mit bis zu 150 Gästen sind in NRW weiterhin erlaubt - unter Corona Auflagen. Und deswegen gibt es am kommende Sonntag, 6. September, ab 10 Uhr einen Tag der offenen Tür im Samannshof und im Maurischen Pavillon.

In Neukirchen-Vluyn und Umgebung

Claus Palm, der neue Inhaber vom Samannshof, und Andreas Engelen vom Maurischen Pavillion in Schaephuysen kennen die Sorgen der vielen Hochzeitsdienstleister, die es in der Region gibt.

Claus Palm: „Es gibt mehr als 40 kleine Firmen, meist Ein-Mann oder Ein-Frau Betriebe, die unter dem Shutdown durch Corona erheblich gelitten haben. Bei vielen sind über 90 Prozent der Aufträge in diesem Jahr weggefallen, weil die Hochzeitsfeiern, die ja alle schon vor einem Jahr geplant waren, weggefallen sind.“

Wunderschöne Hochzeiten ermöglichen

Andreas Engelen ergänzt: „Wir haben uns zusammengeschlossen und wollen helfen. Den Brautpaaren und den Dienstleistern und öffnen deswegen am 6. September unsere Türen. Praktisch ist das auch für die Besucher: Unser Standesamt und der Ort für freie Trauungen in Schaephuysen ist nur drei Kilometer vom Samannshof in Neukirchen-Vluyn entfernt. Man kann mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut beide Orte aufsuchen und die schöne Umgebung kennenlernen, an der Grenze vom Kreis Wesel zum Kreis Kleve.“

Tag der offenen Tür

Dieser Tag der offenen Tür unterstützt durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Neukirchen-Vluyn, Bürgermeister Harald Lenßen wird am Tag der offenen Tür die Gäste in seiner Stadt begrüßen, Klaus Kleinenkuhlen, der Bürgermeister von Rheurdt die Gäste im Maurischen Pavillon.

Brautpaare werden feststellen, wie viele Dienstleister und Musiker es vor Ort gibt

Uwe-Jens Bratkus-Fünderich arbeitet auch als Freier Trauredner und koordiniert die Veranstaltung: „Ja, es ist nicht so ganz einfach, in diesen Tagen zu heiraten. Und dann noch die richtigen Musiker für den schönsten Tag im Leben zu finden. Deswegen präsentieren wir Hochzeitssänger, Klavierspieler, Trompeter und Posonaunisten, Saxophonklänge und auch Bands am Tag der Offenen Tür und natürlich die unterschiedlichsten Dienstleister aus unserem Umfeld: Brautkleider, Oldtimer, Goldschmiede, Friseur, Fotografen, Fachfrauen für die Dekoration, Hochzeitsredner und vieles andere."

Maske, Maske, Maske

"Wir konnten in den letzten vier Wochen 20 Aussteller und etwa 25 Musiker gewinnen, die sich präsentieren.“ Natürlich ist an beiden Orten auch für ein gutes Catering gesorgt. Die einzige Zutrittsbedingung: Eine Maske mitbringen, damit die Corona-Regelungen eingehalten werden können.

Tolle Künstler sind am Start

Als Künstler mit dabei: der Herrensalon mit Yogi Niehaus, unsere Hochzeitssängerin, Andrea Maria Schroeter, David Lagerweij mit seiner Band, Stefan Büscherfeld mit seinen Blechbläsern, Olga Andryushchenko, unsere Konzertpianisten, Norbert Knabben unser Hochzeitssänger kommt mit einem Solistenquartett und Doktor Jazz rundet mit seinem feinen Saxophonspiel ab.