Der Geschichts-Projektkurs der Jahrgangsstufe 12 der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers besuchte Ende Mai 2022 die Gedenkstätte Sant‘ Anna di Stazzema in der Toskana, wo im August 1944 eine SS-Panzerdivision an der Zivilbevölkerung ein Massaker anrichtete, dem mehr als 500 Menschen – meist Frauen, Kinder und alte Dorfbewohner – zum Opfer fielen. Diese Gedenkfahrt, deren Planung nicht zuletzt durch die Corona-Zeit mehr als drei Jahre in Anspruch nahm, wurde organisatorisch durch den SCI und finanziell durch den Verein „Demokratie und Toleranz leben“ unterstützt. Jasmin Aysu (Ganztagsbeauftragte) und Klaus Bleckmann (Didaktischer Leiter) berichten davon, mit wieviel Gastfreundschaft und Herzlichkeit sie und ihre Schülergruppe von der Partnerschule im nahe gelegenen Pietrasanta aufgenommen wurden. In diesem Sinne war diese Gedenkfahrt zugleich auch eine sehr gelungene Initiative im Rahmen einer freundschaftlichen Kooperation mit der neuen Moerser Partnerstadt Sant‘ Anna di Stazzema.