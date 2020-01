Zum 14. Mal: ENNI Comedy Salon

Impro, Stand-up, Zauberei oder auch mal mit leisen Tönen? Diese Frage stellt sich Ingo Oschmann nicht, denn er ist und kann einfach alles. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein. 25 Jahre und zehn Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Nun kommt Oschmann zum ersten Mal nach Moers. Am Mittwoch, 12. Februar, gibt er nach dem Motto „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ um 20 Uhr sein Debüt im ENNI Comedy Salon, der damit in sein 14. Jahr startet.

Gutes Konzept bleibt erhalten

Am Erfolgsrezept des Comedy Salons werden die ENNI und von Liliencron natürlich auch in diesem Jahr festhalten: Stets drei Comedians mit je zwei Auftritten und ein Moderator werden die Lachmuskeln ihrer Zuschauer strapazieren. So wird der Wolli, der mit seiner verschmitzten Art so wirkt, als sei er in seiner Kindheit eine Ausgabe von Michel aus Lönneberga gewesen, genau das auf die Bühne bringen, was wir auf diese Art schon lange vermissen: Einen gehörigen Schub Kreativität der anderen Art. Auch er gibt sein Moers-Debüt und kommt mit einer dicken Empfehlung im Gepäck in die Grafenstadt. Der Dritte im Bunde des Abends ist Jens Heinrich Claassen, der in seinem Programm „Ich komm' schon klar“ sein Publikum einlädt, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zuhause allein die Augen ausweinen würde.

Für die Moderation sorgt Benni Stark, der als gelernter Herrenausstatter dem Publikum näher bringen will, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim Anzugkauf. Zwischen Ghetto und Gucci – mal Hedonist, mal Fashionist – Benni Stark vereint auf der Bühne all das, was eigentlich nicht zusammenpasst. Weitere Infos und Onlinetickets gibt es im Internet auf www.comedysalon.de.