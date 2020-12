Am Adventssonntag wurden bereits um 09.00 Uhr morgens an der Stadtkirche Tonanlage und

E-Piano verladen, um 11. 00 Uhr war dann die erste Station das Johannes-Rau-Haus an der Essenbergerstraße. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Asberg leistet Hilfe und dann stand der LKW der tuwas Genossenschaft eG auf dem Parkplatz der Feuerwache direkt gegenüber der Senioreneinrichtung. An den Fenstern warteten bereits die Bewohner*Innen. Um 11.00 war es dann soweit, Dennis Kittner, E-Piano und Anja Vogelsberger, Gesang kamen direkt vom Adventsgottesdienst und standen nun auf der Hebebühne des LKWS der tuwas Genossenschaft, die die Mitarbeiterinnen des Sozialkaufhauses in der Kronprinzenstraße liebevoll weihnachtlich gestaltet hatten. Konrad Göke begann die musikalische Adventsandacht, erinnerte daran, dass vor über 2000 Jahren der Stern über Bethlehem auch in dunkler Zeit der Stern erschien und Hoffnung und Zuversicht und einen Neubeginn verhieß. Anja Vogelsberger, Gesangsstudentin an der Folkwang Hochschule der Künste in Essen und Dennis Kittner hatten viele Weihnachtslieder mitgebracht. Mit einem Segen, den besten Wünschen für die Advents- und Weihnachtszeit ging es nach einer halben Stunde weiter. 6 Senioreneinrichtungen in Moers und Neukirchen-Vluyn besuchte die mobile Adventandacht von AWO und Kirche. Beim Seniorenstift fuhr der LKW sogar mit heruntergelassener Hebebühne, mit Pianist und Sänegerin einmal rund um das Gebäude damit möglicht alle Bewohner*Innen dabei sein konnten. Krankenhausseelsorgerin Anke Prumbaum gestaltete die Andachten. Berührende Momente, die alten Menschen an ihren Fenstern , auf den Balkonen zu sehen, die winkten, hinunter riefen, zum Teil seit Wochen und Monaten ihre Angehörigen nicht mehr sehen konnten und sich nun sichtlich über diesen ganz besonderen Weihnachtsgruß freuten. Letzte Station und Abschlussandacht dann um 19.30 Uhr in im Hof der AWO Seniorenanlage in Neukirche Vluyn an der Max-von-Schenkendorf-Straße. Jochen Gottke, Vorsitzender AWO Kreisvorstand begrüßte diese ganz besonderen Gäste und freute sich mit vielen der Bewohner*Innen: „Was für eine schöne Stimme hat diese junge Sängerin. Es ist berührend gerade jetzt unter dem Sternenhimmel diese alten Weihnachtslieder zu hören und mitzusingen!“ Um 21.30 war dann an der Stadtkirche alles wieder entladen und ein langer Tag ging zu Ende.