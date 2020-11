Ein Tag lang keine Musik hören, keine Filme gucken, keinen Handyklingelton einschalten. Ein Tag der Stille für alle wahrnehmbar. Kaum vorstellbar, fast nicht umsetzbar, aber denkbar, sagt Christian Schages, Bandleader und Musiker.

Um auf die existenzbedrohende Lage der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen, ruft der Inhaber der Schlagzeugschulen Krefeld und Rheinberg dazu auf, einen Tag lang auf Kultur zu verzichten. Die Idee: Zur Wertschätzung und Unterstützung der durch Corona gefährdeten Kulturlandschaft, sowie für die finanzielle Rettung betroffener Existenzen soll die Aktion "Ein Tag ohne Kultur" erstmalig am Samstag, 12. Dezember, durchgeführt werden. "Ein erster stiller Gedenktag ohne Musik, ohne Kultur, ohne Dienstleistungen von Solo-Selbständigen und Freiberuflern – geht das überhaupt? Und wer macht mit?", fragt Christian Schages besonders in Richtung Medien. "Was wenn Zeitungen, Fernsehen und Radio für einen Tag lang komplett auf Kultur, musikalische und künstlerische Leistungen verzichten würden? Wenn kein lustiger Beitrag eines Comedian, keine Musik, kein Jingle, keine gestaltete, gesprochene oder dargestellte Werbung gesendet werden würde?"

Auch im privaten ist das möglich: "Was wenn Musik und Filme bei Netflix, Amazon, Spotify, YouTube und wie sie alle heißen alle einmal für mindestens einen ganzen Tag lang abgeschaltet würden? Machten alle mit? Auch CDs und DVDs zu Hause einen Tag lang nicht konsumieren?" Warum das Ganze so wichtig ist, hat Christian Schages schnell erklärt: "Die Aktion ist für die Kultur, für Solo-Selbständige, für Freiberufler, für Musiker die Veranstaltungsbranche und all diejenigen, die um ihre nackte Existenz bangen müssen und eben keine ausreichende Hilfe erhalten." Nähere Informationen zu der Aktion gibt es unter www.ein-tag-ohne-kultur.de.

"Eigentlich wollte ich dieses Jahr in einem anderen Rahmen mein 30- jähriges Bühnenjubiläum als Musiker feiern", sagt Christian Schages. "Doch wegen Corona war dies leider nicht mehr möglich. Deshalb freut es mich, wenn diese Aktion stattdessen dazu beitragen könnte zu simulieren, wie es wäre ohne Kultur leben zu müssen." Der Musiker hofft, dass alle erkennen, wie wichtig Kultur für jeden von uns ist und dass es gilt, dieses Gut und die, die Kultur schaffen, sowie die angegliederten Existenzen, die Kultur erst ermöglichen, zu retten und weiterhin zu schützen.