Auch verlieren will gelernt sein

Wenn das eintreten sollte, was Laschet vor Augen hat, wäre es ganz schlecht für das Image der Politik. Es wird nicht passieren. Aber schon der Versuch ist verwerflich.

Die Wähler, die sich nicht für Laschet entschieden haben (und das waren ja eine ganze Menge), kämen sich doch verhohnepipelt vor, wenn er mit breitem Grinsen im Kanzleramt Einzug hält. Und so werden auch Nicht- bzw. Protestwähler herangezüchtet. Es wäre ein Bärendienst für Deutschland. Merkt er das denn nicht? Will er das?