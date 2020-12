Einstimmig hat der Rat, der am 16. Dezember als Hauptausschuss getagt hat, einen Antrag zur Einrichtung eines zweiten Impfzentrums in der wir4-Region verabschiedet.



Mehrere Fraktionen hatten gemeinsam den Antrag gestellt. So soll die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger linksrheinisch sichergestellt werden. Mit Mehrheit haben die Mitglieder zudem entschieden, die auch für Januar geplante Aussetzung der Parkgebühren an Samstagen nicht umzusetzen. Die ursprünglich angedachte Maßnahme zur Belebung der Innenstadt und zur Stärkung des Einzelhandels kommt wegen der aktuell geschlossenen Läden nicht zum Tragen. Wenn die kommende Coronaschutzverordnung die Öffnung wieder zulässt, wollen Politik und Verwaltung mit den Einzelhändlern über mögliche Unterstützungen ins Gespräch kommen.