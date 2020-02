Die Altglas- und Altkleidercontainer gehören heutzutage zu den beliebtesten Entsorgungsangeboten der ENNI Stadt & Service (ENNI). An mehr als 50 Standorten im Stadtgebiet können Moerser klares, braunes und grünes Glas und seit drei Jahren auch ausrangierte Kleidungsstücke der Wiederverwertung zuführen.

„Dabei achten wir darauf, dass die Standorte schnell erreichbar sind, also nur wenige Schritte von der Haustür entfernt liegen“, erklärt Ulrich Kempken, ENNI-Abteilungsleiter für die Bereiche Entsorgung und Reinigung. So ist es auch in Hülsdonk, wo sich die Anwohner nun vorübergehend an einen neuen Standort gewöhnen müssen. Denn wegen einer Kanalbaumaßnahme auf der Straße Am Jostenhof ändert sich nicht nur die Zufahrt zum Kreislaufwirtschaftshof, sondern hier muss die ENNI auch die Altglas- und Altkleidercontainer vorübergehend verlegen. Sie stehen ab Montag, 2. März, auf dem Parkplatz neben dem Vereinsheim von Rot-Weiß Moers, Am Jostenhof 37. „Weitere Container für Altkleider stehen weiterhin auf dem Kreislaufwirtschaftshof und sind hier zu den üblichen Öffnungszeiten nutzbar.“

Fragen rund um die Altglasentsorgung beantwortet die ENNI unter der Rufnummer 0800 222 1040.