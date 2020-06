Liebe Menschlein

da schlendere ich heute gemütlich nach Aldi um meinen Apfelhaushalt aufzustocken und stand vor dem Regal um zu schauen, was ich mir heute erlaube mit Joghurt und Studentenfutter zu verspeisen.

BIO Äpfel heißt es da... ich lange ins Regal um mir diese anzuschauen, und dann das:

die Äpfel waren gewachst, damit sie schön glänzen!

Liebe Händlerschaft - wenn ich BIO essen möchte, dann möchte ich BIO und keinen Wachs oder anderes giftige auf meinem Speiseplan sehen.

WACHS = NICHT BIO!!!

Bei anderen Waren ist das auch so - deshalb, liebe Menschlein, macht euch die Mühe und sucht euch einen Bauern im heimischen Sektor und kauft dort ein.

By the way - kann mir jemand einen solchen im Kreis Moers empfehlen?

Allerbesten Dank