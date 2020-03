Alleinerziehende sind Familienmanager, Putzkraft, Brötchenverdiener, Taxifahrer, Sorgentröster, Privatlehrer, Animateur und Mutter oder Vater in einem. Täglich jonglieren sie alle diese Aufgaben und vergessen nichts, bis auf eine Person: sich selbst. Doch der Anspruch, alles perfekt zu bewältigen und sich selbst gerecht zu werden, kann nicht funktionieren. Übrig bleiben Frust, Überforderung, Stress, ein chronisch schlechtes Gewissen und Selbstvorwürfe. Das muss nicht sein! Im „Alleinerziehenden Treff: Treffpunkt Sorgenfresserchen“ lernen die teilnehmenden Mütter oder Väter einen Erste-Hilfe-Koffer gegen Stress und Selbstzweifel kennen. In einer Atmosphäre von Wertschätzung füreinander und für das, was jede und jeder jeden Tag leistet, tanken sie wieder Energie. Wer teilnehmen möchte, meldet sich an unter Tel. 02841/8899823 oder Tel. 02841/100138 oder per E-Mail an familienarbeit@kgm-moers.de. Der Treff umfasst fünf Termine vom 11. März bis 22. April, jeweils 19 bis 20.30 Uhr im Gerhard-Tersteegen-Haus, Haagstraße 11, in Moers. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Das Evangelische Familienbildungswerk Moers und die Familienarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Moers laden gemeinsam ein.