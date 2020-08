Gegen einen weitestgehend überforderten Gegner kommt die U 13 des GSV Moers zu einem deutlichen 9:2 (6:0)-Heimsieg.



Im vierten Testspiel der Moerser D-Junioren sorgen Tom Londong mit einem lupenreinen Hattrick und David Gref mit einem Dreierpack für klare Verhältnisse gegen die Viktoria aus Duisburg-Buchholz. Kapitän Henry Mumot trägt mit sechs Assists maßgeblich zum Erfolg bei. Unkonzentriertheiten im zweiten Durchgang verhindern allerdings ein höheres Ergebnis.

Coach Dirk Mumot wertete das Ergebnis zwiegespalten ein: "Insbesondere im ersten Durchgang haben wir es geschafft, mit schnellen Spielzügen über außen den Gegner unter Druck zu setzen und Torerfolge zu erzielen. Warum wir dieses in der zweiten Halbzeit nicht mehr so erfolgreich umsetzen konnten und durch die Nachlässigkeiten im Aufbau sowie Abwehr ‚nur‘ ein Halbzeitergebnis von 3:2 erzielen konnten, wird in der Analyse zu besprechen sein."