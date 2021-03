Wie die Polizei Monheim mitteilt, wurde am Montag, 8. März, ein Kind bei einem Zusammenstoß mit eine Fahrradfahrer verletzt. Der Radler entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Nach Stand der Ermittlungen lief 10-Jährige am späten Nachmittag vom Gehweg der Spandauer Straße, in Höhe der Hausnummer 6, zwischen den seitlich geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Er wurde von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer erfasst und stürzte. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Brandenburger Allee, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Fahrradfahrer kann lediglich als "älterer Mann" mit grauem dichten Haar und schwarzer Bekleidung beschrieben werden. Er fuhr auf einem schwarzen Fahrrad an dessen Lenkrad ein kleiner "Bildschirm" befestigt war.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.