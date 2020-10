Die Monheimer Kulturwerke haben nun weitere Veranstaltungen bis Ende Februar 2021 in den Vorverkauf gegeben. Denn anders als in den Jahren zuvor, wird in dieser Spielzeit kein Kartenvorverkauf für den gesamten Spielplan der aktuellen Saison angeboten.

"Um einen Veranstaltungsbesuch und Veranstaltungsbetrieb für Gäste, Künstler und alle Mitwirkenden in dieser besonderen Zeit so sicher wie möglich zu gestalten, berücksichtigen wir stets die jeweils gegebene Situation und bieten nach aktuell konzipierten Sicherheitsvorkehrungen nach und nach die Eintrittskarten dieser Spielzeit an", erklärt Martin Witkowski, Geschäftsführer und Intendant der Monheimer Kulturwerke.

Programm

Darunter etwa das Neujahrskonzert am 10. Januar. Dabei trifft feuriger Rhythmus auf Wiener Schmäh. Zum Start ins neue Jahr 2021 nimmt die Neue Philharmonie Westfalen das Publikum mit in wärmere Gefilde und wartet mit einer ganzen Reihe heißer Rhythmen auf: Auszügen aus George Bizets „Carmen-Suite“, Manuel de Fallas glühendem „Feuertanz“ oder auf das temperamentvolle „Tico-Tico“

Auch sind bereits Karten für das Konzert von Truck Stop am 15. Januar erhältlich. Truck Stop gilt als Garant für handfeste, deutschsprachige Countrymusik. Mit Pedal-Steel-Gitarre und Dobro sowie zeitlosen Songs wie etwa „Take it easy altes Haus“, „Ich möchte so gern Dave Dudley hör’n“ und „Der wilde wilde Westen“ erspielten sich die Elbe-Cowboys Kultstatus und lieferten zahlreiche Chartplatzierungen.

Welthits auf dem Schlagzeug

Karten gibt es auch für Manu Katché, den zeitgenössischen Schlagzeuger, der am 22. Januar zu Gast in Monheim ein wird. Er verbindet in seiner Musik auf einzigartige Weise Eleganz und Kraft. Neben seinem Beitrag zu unzähligen Pop-Welthits wie beispielsweise Peter Gabriels „Sledgehammer“ oder Stings „Englishman In New York“ veröffentlicht er regelmäßig Alben auch unter eigenem Namen.

Auch sind nun Karten für die Veranstaltung „Jeck im Bürgerhuus“ im Vorverkauf erhältlich. Die traditionsreiche Veranstaltung, die 1980 vom Monheimer Kulturamt ins Leben gerufen wurde, soll am 31. Januar zum 41. Mal im Bürgerhaus Baumberg stattfinden.

Mozart und Chopin

Mit Ragna Schirmer, die am 19. Februar in der Aula am Berliner Ring zu erleben sein wird, wird in dieser Spielzeit auch die dritte renommierte Pianistin der Piano-Solo-Reihe zu Gast in Monheim sein. Sie stellt mit ihrer Liebe zum Detail und dramaturgischem Geschick ein Programm der Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und Frédéric Chopin vor.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Kundencenter am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444, erhältlich, Weitere Informationen online auf www.monheimer-kulturwerke.de.