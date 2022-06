Aufgrund außergewöhnlicher Erhöhungen auf dem internationalen Energiemarkt muss Monheims kommunale Versorgerin MEGA zum 1. August die Preise für Erdgas anpassen. Das hängt zu großen Teilen mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.



"Viele nicht kalkulierbare Einflüsse, wie zum Beispiel ein größerer Anteil von teurem LNG (verflüssigtes Erdgas) oder ein erhöhter Bedarf von Erdgas durch die Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown, belasten die Preise auf dem internationalen Erdgasmarkt. Daraus resultiert, dass die Einkaufspreise für Erdgas sich vervielfacht haben. Deswegen müssen wir die Erdgaspreise in den diversen Produktverträgen zum 1. August anpassen. Die verbrauchsabhängigen Arbeitspreise steigen um 9,05 Cent/kWh (netto) beziehungsweise um 10,77 Cent/kWh (brutto)", erläutert MEGA-Geschäftsführer Christian Reuber.

"Bis dato haben wir auf eine Weitergabe der Kostensteigerungen in der Beschaffung verzichtet. Aber ganz auffangen können wir diese nicht", sagt Grit Köhler, Vertriebsleiterin der MEGA. Die MEGA hat in der ersten Jahreshälfte deutlich unter dem Bundesdurschnitt mit ihren Verkaufspreisen für Erdgas gelegen. Davon hat die MEGA-Kundschaft enorm profitiert. Der Durchschnittspreis für 1 Kilowattstunde (kWh) Erdgas lag nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Jahresbeginn 2022 für einen Haushalt in einem Einfamilienhaus bei 12,21 Cent/kWh.

Viele Energieversorger hatten bereits im 1. Quartal 2022 aufgrund der außergewöhnlichen geopolitischen Preiseinflüsse ihre Erdgaspreise erhöht, andere kurz vor dem Jahreswechsel die Lieferung einfach eingestellt.

Die MEGA konnte den Erdgaspreis in der ersten Jahreshälfte mit 8,37 Cent/kWh deutlich darunter halten. Nach der Preiserhöhung zum 1. August beträgt der Arbeitspreis in der Grundversorgung 19,14 Cent/kWh. Auf das Jahr hochgerechnet, ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Arbeitspreis von 13,10 Cent/kWh für die MEGA-Kundschaft. Eine Anpassung ist aber nun nicht mehr zu vermeiden.

"Sollte sich die Situation auf dem Energiemarkt entspannen, wird die MEGA auch das weitergegeben. Derzeit ist das aber noch nicht abzusehen", so die Vertriebsleiterin.

Die Kundschaft wird in den nächsten Tagen schriftlich informiert. Um eine hohe Nachzahlung bei der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung zu vermeiden, wird die MEGA die monatlichen Abschläge entsprechend anpassen und die Kundschaft Anfang August darüber schriftlich informieren. Die Abschläge werden sich nahezu verdoppeln.

Wer Fragen zur Preisanpassung oder zu weiteren Themen rund um eine sichere und ökologische Energieversorgung hat, kann sich auf der MEGA-Website informieren oder die Berater im Kunden-Center an der Rheinpromenade 3a gerne kontaktieren.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16.45 Uhr und freitags von 9 bis 12.30 Uhr, Tel. 02173 / 9520-222, E-Mail: service@mega-monheim.de, Internet: https://www.mega-monheim.de/.