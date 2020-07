Die Ortsgruppe Monheim des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) macht weiter Werbung für ihre Online-Petition "Gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor - Für eine Planung mit den Bäumen". Innerhalb von drei Wochen sind 680 Unterschriften eingegangen, freuen sich Heinfried Grote und Jörg Baade vom Nabu Monheim. "Das so genannte Quorum ist erreicht. Dass heißt: das Thema ist für viele Bürger relevant."

Inzwischen sind die ersten Bäume am Monheimer Tor und Umgebung durch verschiedenfarbige Zeichen gekennzeichnet. "Wir haben nach dem Umweltinformationsgesetz einen Antrag auf Erklärung der Farbcodes und der Zeichen an den Bäumen der genannten Straßen und Informationen gestellt", so Grote und Baade. Ihre Hoffnung: Das Thema möge auch weiterhin im Kommunalwahlkampf diskutiert werden.

Weitere Infos online auf https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-den-kahlschlag-am-monheimer-tor-fuer-eine-planung-mit-den-baeumen.